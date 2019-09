LA MILANO ISLAMICA DI SALA

martedì 17 settembre 2019MILANO - ''Il ferimento del caporale scelto dell'esercito da parte uno yemenita irregolare davanti alla stazione centrale di Milano e' un fatto gravissimo. E' l'ennesima conferma che il controllo dei confini e la politica dei 'porti chiusi' voluti da Matteo Salvini sono l'unico metodo per evitare l'invasione del Paese, che consente anche di infiltrare possibili terroristi. L'urlo 'Allah akbar' fa gelare il sangue, ma attendiamo l'esito degli opportuni accertamenti del pool antiterrorismo. Un plauso ai nostri militari impegnati nell'operazione 'Strade sicure' che hanno immobilizzato e disarmato l'aggressore e al caporale scelto Matteo Toia l'augurio di pronta guarigione''. Lo scrivono in una nota comune i deputati leghisti della commissione Difesa di Montecitorio, Roberto Paolo Ferrari, Fabio Massimo Boniardi, Giuseppina Castiello, Tiziana Piccolo, Luca Toccalini, Maura Tomasi, Raffaele Volpi. ''Non è possibile che non passi giorno a Milano senza che un immigrato extracomunitario non commetta un grave reato''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. ''Qualche giorno fa un senegalese ha cercato di aggredire una ragazza fuori da una discoteca - ha aggiunto Grimoldi - ieri un africano si è denudato in pieno centro in piazza Edison, stamattina un uomo in piazza Duca d’Aosta tenta di uccidere e aggredisce con delle forbici un nostro militare, ferendo al collo, mentre urla Allah u Akbar''.