ATREJU AL TOP, BRAVA MELONI

martedì 17 settembre 2019Da Giuseppi Conte al premier ungherese Viktor Orban, dal segretario della Lega Matteo Salvini al vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Ma non solo. Sarà un'edizione ricca di ospiti quella di Atreju 2019, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma a Roma, all'Isola Tiberina, il 20, 21 e 22 settembre. ''Sfida alle stelle. L'Italia che pensa in grande'', il titolo dal sapore futurista scelto quest'anno per la manifestazione, che avrà come ospite d'onore Orban. Il primo ministro magiaro interverrà sabato 21 settembre alle ore 15.30. Sarà il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, a moderare l'incontro dal titolo 'L'Europa del popolo e l'Europa dei popoli'. Momento clou di Atreju 2019 sarà l'intervento del presidente di Fdi Giorgia Meloni che, domenica 22 settembre alle 12, traccerà le linee programmatiche del movimento per la nuova stagione politica. Le conclusioni della leader di Fdi saranno precedute, alle ore 11, dagli interventi di tre ospiti politici internazionali che fanno parte della famiglia europea dei conservatori: il leader di Vox Santiago Abascal, il presidente di Forum voor Democratie Thierry Baudet, il presidente dell'Alliance of Conservatives and Reformists in Europe - Acre Jan Zahradil. Il premier CONTE sarà ospite ad Atreju nella giornata di sabato 21 alle ore 11.30. L'intervista, dal titolo 'Il tempo delle scelte', sarà condotta da Bruno Vespa. Anche per Salvini e Tajani la formula scelta è quella dell'intervista. Il leader della Lega venerdì 20 alle ore 16 verrà intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana in un incontro dal titolo 'L'Italia che sarà'. L'intervista sarà introdotta da Luca Ciriani, presidente dei senatori Fdi