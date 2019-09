RENZIANI: VINCOLEREMO CONTE

martedì 17 settembre 2019“Se Renzi e noi avessimo deciso di fare questa operazione nel corso della formazione di questo Governo sarebbe stata solo un’operazione per provare a strappare un ministro o un sottosegretario in più. Quell’argomento di trattativa non ci interessava, era giusto che il Pd indicasse la delegazione di Governo. Farlo più avanti sarebbe stato un errore perché avrebbe indebolito il Governo. La scelta di farlo nel giorno in cui si è chiusa la formazione del Governo, significa esattamente che non vogliamo poltrone e non vogliamo minare il percorso che verrà. Questa realtà politica starà in questa maggioranza, la farà più forte e non la vuole vincolare su ruoli o incarichi ma sulla politica. Il programma che è stato sottoscritto è un programma che dovrà essere implementato, noi in questa partita ci saremo e indicheremo la strada più innovativa e più riformista e di cambiamento. Vogliamo un Governo che duri, che porti a termine questa legislatura ma che faccia scelte che servono a questo Paese su infrastrutture, crescita e lavoro. Su questo proveremo a vincolarlo, proveremo a vincolare il governo Conte”. Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato del Pd Luciano Nobili commentando la decisione di lasciare il Partito Democratico.