CONTE: NON SONO SERENO...

martedì 17 settembre 2019Palazzo Chigi, comunicato: ''Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento''. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. ''Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito - si precisa -. Ha pero' espresso le proprie perplessita' su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novita', non anticipati al momento della formazione del governo''. A tacer del merito dell'iniziativa, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, annunciata subito dopo il completamento della squadra di governo. Ieri hanno giurato, infatti, i viceministri e i sottosegretari. Cosi' fonti di Palazzo Chigi commentano l'addio al Pd di Matteo Renzi. Se portata a compimento prima della nascita del nuovo esecutivo - si sottolinea -, questa operazione, niente affatto trascurabile, avrebbe assicurato un percorso ben piu' lineare e trasparente alla formazione del governo. Il presidente incaricato - si ragiona - avrebbe potuto disporre di un quadro di riferimento piu' completo per valutare la sostenibilita' e la percorribilita' del nuovo progetto di governo che ha presentato al Paese. Le considerazioni del presidente del Consiglio si fermano qui - si conclude -.