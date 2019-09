MINISTRA BONETTI CON RENZI

martedì 17 settembre 2019''Quella tracciata da Matteo Renzi e' una strada di liberta' e coraggio, che appartiene pienamente a me e alla mia storia personale''. Lo scrive su facebook Elena Bonetti, ministrod elle pari opportunita'. ''Ho iniziato il mio cammino in politica come scelta di servizio- aggiunge-, pronta a mettermi in gioco e a contribuire, per quanto mi fosse possibile, a tracciare percorsi di bene. Ho parlato tante volte della necessita' per tutti noi di dare vita a una politica capace di farsi generativa nel Paese, una politica che fosse buona, bella, vera. Questo chiede responsabilita' e coraggio. Per questo ho risposto di si' al progetto che Matteo offre al Paese''. ''L'idea di una casa che sia capace di farsi grembo di rinnovati percorsi di umanita' e civilta'- dice ancora-, un luogo per liberare autentico protagonismo giovanile, una comunita' in cui volersi bene e camminare insieme, sono elementi che pongo al centro della mia scelta. Ho vissuto la diarchia in altri contesti e so la ricchezza che ne deriva: nessun ruolo e nessun servizio puo' esimersi dalla responsabilita' individuale ma chiede capacita' di relazione e costruzione comune. Per questo accolgo con grande favore la scelta di proporla nel nuovo progetto politico''.