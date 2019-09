MIGRANTI RESTANO IN ITALIA

martedì 17 settembre 2019BERLINO - Il nuovo piano per la ridistribuzione dei migranti che giungono in Italia tra gli altri Stati membri dell'Ue ''non e' un pacchetto di misure, ma solo un pacchettino e non risolve la questione dell'immigrazione nell'Unione europea''. E' quanto sostiene il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', secondo cui l'iniziativa elaborata dall'Italia, condivisa da Germania e Francia, avra' ''durata soltanto limitata, possibilmente solo fino alla fine dell'anno o alla primavera-estate del 2020, la prossima stagione degli sbarchi''. Inoltre, il nuovo piano per la redistribuzione nell'Ue dei profughi giunti in Italia riguarda ''soltanto una piccola parte dei migranti che raggiungono l'Europa attraversando il Mediterraneo: quelli salvati dalle navi private che svolgono operazioni di soccorso in mare''. Per la maggior parte dei profughi, l'Italia ''dovra', quindi, continuare ad attenersi al regolamento di Dublino'', la normativa europea in materia di procedura di asilo. Tale disciplina dispone che sia il primo paese di arrivo a essere responsabile dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insiste sulla necessita' di modificare il regolamento di Dublino. Tuttavia, avverte la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', ''non sara' facile ottenere il consenso dell'Ue''.