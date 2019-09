F.I.:CONTE CHIARISCA IN AULA

martedì 17 settembre 2019''Nella ''culla'' della stagione della caccia al potere e dell'umiliazione del voto degli italiani arriva il fiocco ''cosa'' di Renzi: e' un neonato gruppo in Parlamento scissionista rispetto al Pd del quale pero' fanno parte ministri e sottosegretari che appoggiano senza se e senza ma il governo. Una creatura politicamente mostruosa. Ma tant'e', dopo il matrimonio giallorosso ci siamo abituati. Quella di Renzi e' pur sempre una nuova creatura che si aggiunge alla maggioranza, ne determina un cambiamento e dunque sarebbe il caso che il novello Priamo che siede a palazzo Chigi, alias Giuseppe Conte, si scomodi e venga a spiegare se e che cosa cambia per l'allegra combriccola dopo l'arrivo del ''fiocco cosa'' di Renzi. Perche' la realta' e' che Renzi con il suo ''fiocco cosa'' d'ora in poi ha la golden share dell'esecutivo: puo' decidere quando e come far cadere il governo. L'ineffabile Conte deve dunque chiarire se e come controlla un'ennesima maggioranza contro natura''. Lo afferma George Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.