ROUSSEAU NON VALE IN UMBRIA

lunedì 16 settembre 2019PERUGIA - L'M5s abbandona il sistema di selezione delle candidature finora usato - per selezionare anche i parlamentari, Di Maio incluso - perchè sarebbe controproducente, per l'accordo ''salva Pd'' alle regionali dell'Umbria. Così, alleandosi proprio in Umbria con quelli che ha mandato in galera, in Umbria, l'M5s ha dovuto giocoforza bloccaree la piattaforma Rousseau. E' di fatto congelata la selezione delle candidature del Movimento 5 stelle in Umbria per formare la lista per le prossime elezioni regionali e per eventualmente scegliere il candidato presidente. Nomi raccolti tramite la piattaforma Rousseau e ora congelati. La discutibile scelta e' legata alla proposta del capo politico del M5s Di Maio di dare vita a quello che ha chiamato ''un grande patto civico'' e cioè l'alleanza elettorale col Pd alle regionali umbre. Il Movimento e' quindi ora in attesa di vedere se ci sara' un candidato presidente per l'Umbria comune e condiviso. In quel caso i nomi proposti per quel ruolo sulla piattaforma saranno cancellati. Se l'intesa non verra' trovata il M5s procedera' invece con un suo candidato. Anche le candidature per la lista verranno esaminate alla luce di quanto scaturira' dal confronto con il Pd e le altre forze, segnatamente il Leu.