BUFALA ACCORDO MIGRANTI UE

lunedì 16 settembre 2019C'e' ancora molta incertezza sulla possibilita' di arrivare a un accordo al mini-summit di Malta su dei meccanismi temporanei che consentano sbarchi prevedibili e redistribuzione dei migranti salvati nel Mediterraneo centrale. Le posizioni tra gli Stati membri che stanno negoziando in vista della riunione di Malta sono ancora completamente ''distanti'', ha detto una fonte europea. Per il momento non c'e' ancora accordo sul ''luogo di sbarco'' delle persone salvate in mare e sullo ''status dei migranti'' che dovrebbero partecipare alla redistribuzione tra Stati membri, ha spiegato la fonte. L'Italia sembra intenzionata a insistere sulla rotazione dei porti e sulla richiesta di ridistribuire tutti i migranti sbarcati, ma questa posizione non è di fatto condivisa da nessuno, a livello dell'Ue. La Francia, ad esempio, appare ferma sul principio del porto sicuro piu' vicino e chiede che i Paesi di primo ingresso effettuino un ''primo studio'' della situazione dei migranti prima del loro trasferimento. Questo significa che tutti i porti francesi rimangono chiusi alle navi ong e ai barconi, che infatti non arrivano mai in acque territoriali francesi. Inoltre, la Francia, come la maggior parte degli Stati Ue, rifiuta la possibilità di accogliere ''migranti''. La Francia, dicono le fonti Ue, è disponibile unicamente ad accogliere profughi, che allo stato attuale sono meno del 4% di tutti gli africani che tentano l'attraversata del Mediterraneo dalla Libia. Quindi, nulla è cambiato, a livello Ue.