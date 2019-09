SANCHEZ HA FALLITO: ELEZIONI

lunedì 16 settembre 2019MADRID - Prende oggi il via il settimo ed ultimo giro di consultazioni convocato da re Felipe VI nei suoi primi cinque anni sul trono di Spagna, un giro di consultazioni che non sembra avere alcuna prospettiva di successo. Lo scrive il quotidiano spagnolo ''El Mundo'', sottolineando che il monarca si accinge ad incontrare i leader dei partiti con rappresentanza parlamentare in un clima di astio e su un terreno piu' che mai sterile, da cui nessuno si aspetta ormai frutti. Il leader del Psoe, Pedro Sanchez, l'unico che sembrava avere possibilita' per formare un governo stabile, non e' riuscito ad accordarsi con le altre forze di sinistra in campo e domani, 17 settembre, a quanto pare, si presentera' davanti al re senza nessun risultato. Secondo diversi analisti, il primo ministro incaricato, sin dal giorno successivo al voto del 28 aprile, non ha mai aperto davvero ai negoziati, trincerandosi dietro una strategia elettorale e di marketing inedita quanto fallimentare per la politica con la ''p'' maiuscola, espressione che si è tradotta nel suo completo isolamento e che inoltre ha dato il via all'unificazione delle opposizioni di destra, al putno che potrebbero vincere le prossime elezioni. La Spagna si avvia cosi' al quarto voto in quattro anni, in un clima particolarmente instabile a causa dell'imminente sentenza sui leader indipendentisti catalani, della prossima uscita del Regno Unito dall'Unione europea, della guerra commerciale fra Usa e Cina e della minaccia di una recessione economica.