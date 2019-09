MARINE LE PEN APRE CAMPAGNA

lunedì 16 settembre 2019PARIGI - La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha lanciato ieri, 15 settembre, la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni municipali che si terranno in tutto il paese a marzo 2020. Ne parla la stampa francese, spiegando che Le Pen gia' pensa alle presidenziali del 2022. ''Non ci sono battaglie subalterne, ogni scadenza permette di mobilitare, di riunire, di avanzare, di costruire'', ha detto la presidente del Rassemblement National intervenendo al meeting del partito che si e' tenuto a Frèjus, nel sud della Francia. La formazione di destra ha possibilità nel riuscire a conquistare le grandi citta', per questo resta prudente e non annuncia nessun obiettivo concreto: le vittorie vanno conquistate, non annunciate. Le Pen vuole cavalcare le proteste dei gilet gialli dando una risposta alle centinaia di migliaia di persone che sono scese in strada a manifestare nei mesi scorsi. A chi gli chiede se non sia troppo presto per cominciare a pensare alle presidenziali, Le Pen risponde che Macron ''e' gia' entrato nella campagna presidenziale. Allora non lo lascero' solo''. Tuttavia, il presidente e' stato citato poche volte durante il discorso, durante il quale e' stato accusato di aver fatto entrare i francesi in ''una societa' liquida in cui nulla e' piu' sicuro. Moltissimi, i partecipanti all'assemblea del partito''.