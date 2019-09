UNGHERIA: PD-M5S PERICOLOSI

lunedì 16 settembre 2019BUDAPEST - L'Ungheria continuera' a fare tutto il necessario per difendere i suoi confini. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, definendo ''deplorevoli'' tutte le iniziative per l'apertura delle frontiere europee ai flussi migratori, comprese sorpattutto quelle avviate dal nuovo governo italiano di Pd e M5s. ''La decisione del nuovo esecutivo di Roma e' deplorevole e pericolosa'', ha detto il capo della diplomazia di Budapest durante un'intervista con l'emittente televisiva ''M1''. ''Sicuramente ci sara' un nuovo tentativo di esercitare pressioni sugli Stati membri dell'Unione europea per l'approvazione del meccanismo di distribuzione obbligatoria che abbiamo sempre rifiutato'', ha proseguito il ministro, aggiungendo che ''la situazione e' esattamente uguale a quella del 2015''. ''L'Europa e' in pericolo, e divisa tra oppositori e sostenitori dell'immigrazione clandestina'', ha concluso Szijjarto.