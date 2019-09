RINVIO BREXIT? FARAGE AL 35%

lunedì 16 settembre 2019LONDRA - Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, si e' detto convinto di un ulteriore rinvio dell'uscita del Regno Unito dalla Ue, perche' il Parlamento britannico respingera' ogni tentativo del premier Boris Johnson di chiudere un accordo dell'ultim'ora con Bruxelles. ''Al Consiglio europeo del 17-18 ottobre'', ha detto Farage in un'intervista alla Reuters, ''ci sara' qualche concessione da parte dell'Unione europea e Boris la portera' in Parlamento prima del 31 ottobre, ma sospetto che non riuscira' ad ottenere un'approvazione''. ''In questo modo'', ha aggiunto, ''non lasceremo la Ue il 31 ottobre e ci troveremo davvero in acque inesplorate, non so se il Parlamento imporra' un secondo referendum o se avremo elezioni generali''. ''Non escludo ancora la possibilita' di un qualche genere di patto, un qualche accordo, ma non ci scommetto'', ha dichiarato Farage, secondo il quale se il divorzio dalla Ue verra' rinviato, il suo Brexit Party salira' nei sondaggi di oltre il 20%, diventando di gran lunga il primo partito in Gran Bretagna con più del 35%.