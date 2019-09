IN UMBRIA AFFARISTI ALLEATI

lunedì 16 settembre 2019''Il 'patto civico' proposto da Di Maio e' una manovra di basso livello senza alcuna veste ideologica: i 5 Stelle cercano di raccattare voti, tendendo la mano ai dem, per provare a vincere almeno qualcosa. A questo punto tanto vale che i grillini prendano la tessera del Pd''. Cosi' ad Agora', in onda su Rai3, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi ha continuato: ''Renzi ha svuotato il Pd della sua ideologia e lo ha reso un partito di potere economico-affaristico, ecco perche' sulla revoca delle concessioni Di Maio si illude: il Pd non ci stara'. Tuttavia i Dem ormai sono capaci di stare con chicchessia, persino con i grillini. Il M5S, da parte sua, da autonomo e allergico alle alleanze, e' diventato servo di chiunque lo porti al potere''. Quanto al centrodestra, il deputato azzurro ha concluso: ''Nella nostra coalizione non ci sono forze trainanti: ciascuno ha bisogno dell'altro per essere competitivo e uniti siamo vincenti''.