150 SENATORI COL MUTUO...

lunedì 16 settembre 2019Calderoli e' soddisfatto per la riuscita del raduno perche' la prima Pontida ''a cui ho partecipato e' stata stata nell'89. Ho visto il popolo, una marea. Calore umano'' ma il pratone di quest'anno ''era completamente libero, senza gazebo, e vederlo pieno fa impressione'' dice. Ma l'idea di lanciare i referendum com'e' nata? Alla domanda, Calderoli risponde che ''e' stata una cosa a tre, io, Salvini e Giorgetti''. ''Sono l'ostetrica ecco - aggiunge - ma il punto era trovare un modo per andare al maggioritario''. Pero' la maggioranza potrebbe trovare un escamotage e legiferare prima del voto, obietta il quotidiano. ''Il rischio c'e' - replica il senatore leghista - ma gli ultimi che ci provarono con sistemi ad hoc per sventare il referendum furono mandati a stendere dalla Corte costituzionale, non si possono mica rubare i lecca lecca ai bambini''. Per poi aggiungere: ''Se la legge elettorale non avesse avuto la natura di scambio tra riduzione di numero dei parlamentari e proporzionale, le direi che non e' male. Ma se si ritorna al 1992, e io in Parlamento c'ero, allora ci ritroviamo il pentapartito''. Calderoli poi sostiene che alle regionali Pd e 5Stelle ''non ce la fanno in Umbria'' e ''forse si' in Emilia e Calabria''. Infine sulla rottura dell'8 agosto, Calderoli sostiene di non averglielo consigliato a Salvini ''ma ero convinto che fosse il momento giusto per rompere'' poi pero' ''non ha funzionato l'effetto sorpresa di Ferragosto'' e questo ''ha dimostrato che c'era un accordo gia' chiuso tra loro''. ''Solo in Senato ci sono almeno 150 persone con un mutuo acceso'' chiosa in conclusione Calderoli.