L'AQUILA,FRANCESCHINI ROSICA

giovedì 12 settembre 2019Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, scrive su Facebook di stare ''con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. E' intollerabile che i soldi destinati per il decennale del terremoto siano utilizzati per costruire l'ennesima passerella per personaggi come Roberto Saviano, il cui unico talento e' quello di essere amico della sinistra. Ed e' vergognoso che per il Pd e l'intellighenzia il sindaco Biondi, che e' stato eletto dai cittadini, non abbia nemmeno il diritto di dire che non e' d'accordo. Fuori dal mondo le parole del ministro Franceschini'', continua la parlamentare, ''talmente sfacciato e presuntuoso da pretendere di impartire lezioni sulla liberta' della cultura da pressioni e interferenze politiche. L'unica lezione che la sinistra puo' fare e' su come usare i soldi degli italiani per finanziare amici intellettuali, scrittori, attori, film che non vede nessuno e le immancabili coop. Da queste sanguisughe non accettiamo lezioni: portate rispetto agli aquilani'', conclude Meloni, ''e se vi piace tanto la compagnia di Saviano invitatelo a cena. E pagate voi''.