TOTI: CAMBIAMO! CRESCE BENE

giovedì 12 settembre 2019'''Cambiamo!' non e' nato per fare un blitz e conquistare 15 seggi per le elzioni, e' nato per costruire qualcosa che si radichi nel territorio e nella societa' e per costruire nel lungo periodo un centrodestra rinnovato, che sia la reale alternativa al nuovo blocco delle sinistre che si sta consolidando in questa esperienza del Conte due''. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti nel corso della presentazione del movimento 'Cambiamo!'. ''Se governo ha un pregio, che mi risulta difficile trovare, e' quello di ridare ordine da un lato al blocco delle sinistre che oggi si e' ricompattato - ha aggiunto - e dall'altra parte dare una responsabilita' straordinaria di costruire un centrodestra rinnovato per portarlo a dare delle risposte. Abbiamo davanti un po' di tempo e non siamo che felici, diciamo la verita', dopodiche' eravamo pronti, l'ho detto anche a Salvini a scendere in campo con gli alleati'' se ci fossero state le elezioni anticipate.