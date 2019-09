GERMANIA LITIGA CON TURCHIA

giovedì 12 settembre 2019Berlino rimanda al mittente la minaccia di Ankara di mettere fine all'accordo sui migranti sottoscritto nel 2016 e chiede ad Ankara di riportare in Turchia un numero maggiore di profughi approdati sulle isole greche, dove la situazione e' sempre piu' esplosiva. A quanto afferma per contro del ministero dell'Interno tedesco il sottosegretario Stephan Mayer, ''deve essere chiaro che abbiamo urgente necessita' di progressi rispetto ai pochi rientri in Turchia dei migranti, allo scopo di migliore la difficile situazione nei centri d'accoglienza sulle isola''. In particolare, preoccupa la situazione dei tanti minori non accompagnati, che ''hanno un urgente bisogno di un miglioramento della loro situazione'', ha aggiunto Mayer. Stando ai dati forniti ieri dal ministero federale all'Interno, guidato da Horst Seehofer, dal marzo 2016 - ossia da quando e' entrata in vigore l'intesa con Ankara - sono state 1904 le persone ricollocate in Turchia dalla Grecia, mentre l'Ue ha accolto dalla Turchia 24.348 siriani, di cui 8896 solo in Germania. Negli ultimi anni l'accordo con Ankara sui migranti ha contribuito a ridurre in maniera significativa i flussi verso l'Europa. L'Ue ha acconsentito a trasferire 6 milioni di euro per contribuire al mantenimento dei migranti trattenuti in Turchia, ma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa sempre piu' spesso l'Europa di non mantenere le promesse date.