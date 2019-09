LEGA 33,3% E CDX 1° OVUNQUE

giovedì 12 settembre 2019Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora', il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito da lontano dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Matteo Salvini, il 23% ha risposto che voterebbe per il PD. Il M5S otterrebbe il 19,7% delle preferenze, Forza Italia il 7,8%, Fratelli d'Italia il 7%. Piu' Europa arriverebbe al 2,6%, La Sinistra all'1,8%. In Parlamento la maggioranza di governo si colloca al 46%, al di sotto dell'opposizione di Centrodestra al 47,9%. Con l'attuale legge elettorale, il Centrodestra avrebbe nette maggioranze alla Camera a al Senato. ''Ho visto anche oggi che secondo gli ultimi sondaggi la Lega e' il primo partito italiano. Quindi non penso che potranno andare avanti a lungo solo nel nome della poltrona e dell'odio nei confronti della Lega'': cosi' Matteo Salvini parlando del Governo nel corso di un'iniziativa a Orvieto in vista delle elezioni regionali. ''Sull'immigrazione - ha detto Salvini - hanno gia' cominciato a litigare, come sulle tasse, sulle pensioni, sulle infrastrutture e sulle autostrade. La cosa certa e' che il 27 ottobre i cittadini umbri fanno la storia''. Rispondendo a una domanda sugli ultimi dati Istat, il segretario leghista ha sottolineato: ''Se qualcosa in Italia va bene io sono contento''. ''Non sono - ha aggiunto - come la sinistra che tanto peggio tanto meglio. Il problema dell'Italia e' che la crescita e' zero. Con mio rammarico ho letto che sia Zingaretti sia Conte hanno detto che la flat tax non si fara', quindi che il taglio delle tasse per chi fa impresa non si fara'.