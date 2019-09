SALVINI: UMBRIA,SFIDO PD-M5S

giovedì 12 settembre 2019ORVIETO (TERNI) - ''L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna''. Matteo Salvini ha risposto cosi' a una domanda sulla possibilita', avanzata da Dario Franceschini, che i due schieramenti si presentino insieme anche alle regionali. ''Lo facciano anche in Umbria, li sfido'' ha aggiunto il leader della Lega nel corso di un'iniziativa a Orvieto. In Umbria le elezioni regionali si terranno il 27 ottobre e il centrodestra si presentera' candidando come presidente Donatella Tesei. Se M5S e Pd vogliono allearsi alle Regionali come proposto da Dario Franceschini ''lo facciano. Nel nome della poltrona non conoscono vergogna, lo facciano anche in Umbria, li sfido''. Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. ''Si sono denunciati, minacciati insultati fino a ieri -prosegue l'ex ministro dell'Interno- per cercare di salvare la poltrona si mettono insieme. Tanto in Umbria si vince, il 27 ottobre verrà ricordata come la festa della libertà dell'Umbria e degli umbri. Quindi possono inventarsi qualsiasi cosa, gli può andare bene a Roma per qualche tempo, in Umbria si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe in Umbria, non sono minimamente preoccupato''.