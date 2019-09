CON QUOTA 100 TREND VIRTUOSO

giovedì 12 settembre 2019''Nonostante la crescita zero del nostro Paese e la congiuntura economica non favorevole in tutta l'eurozona la disoccupazione in Italia continua a diminuire e aumentano gli occupati. Merito di Quota 100 che come avevamo ampiamente previsto sta, mese dopo mese, innescando un trend virtuoso in tutto il mercato del lavoro. A tutti i professoroni che dicono il contrario vorrei chiedere il motivo di questi risultati positivi. I dati Istat ci dicono che la disoccupazione è scesa al 9,9%. Si tratta del dato più basso dal trimestre del 2011. Che piaccia o no, Quota 100 è una misura concreta che libera nuovi posti di lavoro di chi è andato in pensione. Auguri ai professori economici italiani ed europei che insieme a Conte e Monti la mettono in discussione''. Lo dichiara il deputato della Lega Claudio Durigon.