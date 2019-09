20.000 INVADONO LA GRECIA

giovedì 12 settembre 2019ATENE - I centri d'accoglienza dei migranti sulle isole greche stanno per esplodere. La guardia costiera greca ha reso noto che nel giro di 24 ore sono arrivati altri 427 profughi a Rodi, Leso e Samos, andando ad aggravare una situazione gia' esplosiva nei vari campi: in quelli di Lesbo, Chios, Samos, Leros e Kos i migranti registrati sono oramai oltre 20 mila contro una capacita' prevista di 6300. Altri 4000 migranti sono stati sistemati in campi piu' piccoli quasi improvvisati e in abitazioni private. Non del tutto sorprendentemente, sono arrivati ieri le dimissioni del responsabile del centro migranti di Moria a Lesbo, Yannis Balbakakis: ''Me ne vado a testa alta'', ha detto all'agenzia di stampa greca Ana Mpa, ''ma sono stanco''. Sullo sfondo le crescenti tensioni con la Turchia, che ha piu' volte minacciato nei giorni scorsi di mandare in soffitta l'accordo con l'Ue sottoscritto nel 2016, grazie al quale si e' riusciti a contenere il flusso dei migranti verso l'Europa. ma ora,a Turchia non impedisce più alle orde di clandestini, moltissimi dei quali africani, di invadere la Grecia. Oltre 20.000 clandestini sono arrivati in Grecia nelle ultime settimane.