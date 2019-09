A PICCO INDUSTRIA EUROZONA

giovedì 12 settembre 2019Ancora giu' la produzione industriale nella zona euro a luglio, con dati sempre più allarmanti. Lo rileva Eurostat, secondo cui a luglio 2019 rispetto al mese precedente la produzione industriale e' calata dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,1% nella Ue a 28. A giugno la produzione industriale era diminuita dell'1,4% sia nell'eurozona che nell'intera Unione. Su base annua la produzione industriale e' calata del 2% nell'area euro e dell'1,2% nella Ue a 28. A luglio 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, la produzione e' diminuita del 3,4% per i beni strumentali, del 3% per i beni intermedi, dell'1,4% per l'energia, mentre e' aumentata dell'1,5% per i beni di consumo non durevoli e dell'1,8% per i beni di consumo durevoli. Quanto ai singoli paesi, sempre su base annua, i maggiori cali della produzione industriale sono stati registrati in Estonia (-5,4%), Germania (-5,2%) e Romania (-5,2%). Gli aumenti piu' alti si sono registrati in Ungheria (+ 8,7%), Danimarca e Lituania (+ 5,1% ciascuno).