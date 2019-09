CONTE MINACCIATO AL SENATO

giovedì 12 settembre 2019''Ancora più rigorosi? Vedremo come si conciliera questo 'rigore rinforzato' con questa 'concessione umanitaria', noi aspettiamo discontinuità e una svolta, alla luce della Costituzione, con canali umanitari, come il pdc ha detto, e non possiamo più sentire parlare di cose come 'porti chiusi' che non esistono e che confliggono con tutte le altre dichiarazioni. Il solo rigore ammissibile potrà essere con l'Europa, altro, verso altri, non lo tollereremo. Non avrete più l'appoggio del Senato altrimenti, la democrazia è fatta di numeri e i numeri contano''. A scriverlo su Facebook - commentando le parole del premier Giuseppe Conte riportate dal Corriere della sera - è la senatrice ex M5s Paola Nugnes, oggi nel gruppo Misto. ''Il governo allora cadrà e vi dovrete leccare le ferite, questa è una occasione di redenzione, di RAVVEDIMENTO OPEROSO. O la saprete cogliere ora o siete finiti, sepolti nella vostra supponenza, ignoranza e cattiva fede. Basta'', conclude l'ex 5 stelle.