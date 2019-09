GERMANIA: SEGNALI RECESSIONE

giovedì 12 settembre 2019BERLINO - Altri dati preoccupanti dalla Germania. Il tasso di inflazione tedesco è rallentato all'1,4% ad agosto su base annua dopo l'1,7% a luglio, allontanandosi sempre più dall'obiettivo della Banca centrale europea, secondo i dati definitivi pubblicati dall'Ufficio federale di statistica Destatis.Tuttavia, i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato a salire dal + 2,1% di luglio al + 2,7%, dato che gli osservatori hanno attribuito alle conseguenze della siccità estiva e non alla normalizzazione dell'economia. I prezzi di verdure (+ 12,8%) e carne (+ 4,3%) sono aumentati in particolare, afferma Destatis, per una vera a propria speculazione. D'altro canto, i prezzi dell'energia hanno subito una brusca decelerazione, a + 0,6% in un anno dopo + 2,4% a luglio. I prezzi dei servizi sono aumentati leggermente, da + 1,5% a + 1,6%.Su base mensile, i prezzi sono diminuiti dello 0,2% rispetto a luglio, ha confermato anche Destatis.L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPC), utilizzato come parametro di riferimento dalla BCE, è aumentato dell'1,0% su base annua, ben al di sotto del livello ''vicino al 2%'' riscontrato dall'istituto monetario come segno di buona salute nell'economia. Anche questi, quindi, sono segnali evidenti che la Germania sta entrando in recessione.