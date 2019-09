AFD: ENORME CRACK BANCARIO

mercoledì 11 settembre 2019La crisi economica in cui potrebbe scivolare la Germania ''non arrivera', la crisi gia' c'e''' con ''l'economia in stagnazione e il Pil in calo''. E' quanto dichiarato oggi da Alice Weidel, con Alexander Gauland capogruppo al Bundestag di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra molti elettori della Cdu, alla quale ha ''sottratto'' non meno di cinque punti percentuali di elettorato. Durante il suo intervento al Bundestag, riferisce il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', Weidel ha affermato che la responsabilita' della crisi e' della ''ideologia verde-socialista'' del governo guidato dal cancelliere Angela Merkel. La capogruppo di AfD ha poi attaccato l'esecutivo federale per le sue politiche in materia di immigrazione. In particolare, Weidel ha dichiarato che ''le conseguenze dell'immgrazione non regolamentata sui sistemi sociali sono devastanti''. L'esponente di AfD ha aggiunto che il governo federale ''non riesce a garantire la sicurezza dei confini'' e che ''la sicurezza dei cittadini nei luoghi pubblici diminuisce sempre piu'''. Weidel ha inoltre criticato duramente la politica dei bassi tassi di interesse attuata dalla Banca centrale europea (Bce), accusandola di porre ''la classe media nel precariato''. La capogruppo di AfD ha aggiunto: ''Siamo di fronte a un gigantesco crack bancario con un sistema monetario fuori controllo''. Secondo Weidel, ''i cittadini verranno espropriati dall'attuale politica monetaria della Bce, e la colpa e' anche del governo federale''.