MELONI:CAMBIARE CENTRODESTRA

mercoledì 11 settembre 2019''Il centrodestra dovra' ristrutturarsi, e' un'esigenza sotto gli occhi di tutti. Io sono molto fiera di FdI, che per tutti i sondaggi e' ormai il secondo partito della coalizione''. A spiegarlo in una intervista al Corriere della Sera, e' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, reduce dalla protesta di piazza contro il nuovo esecutivo. ''Una manifestazione di lunedi' mattina era un grande rischio - sottolinea - e invece e' stata la piu' partecipata di sempre. E' un governo che nasce contro la volonta' degli italiani, e sono fiera di aver dato agli italiani la possibilita' di dirlo. Ci hanno dato degli eversivi, quando e' un diritto esprimere il proprio dissenso. Era una piazza pacifica, di cittadini normali e arrabbiati perche' si impedisce loro di scegliere da chi essere governati. In piazza c'erano elettori di FdI e del centrodestra, ma anche tanti delusi dal M5s''. Un segnale il fatto che FI abbia preso le distanze? ''Non li ho veramente capiti - ammette Meloni - Ma come, io sono cresciuta con Berlusconi che parlava dei 'due milioni in piazza contro i comunisti' sui quali e' nato il centrodestra, e adesso la piazza e' una cosa brutta? Credo che non abbiano partecipato piu' per il morettiano 'mi si nota di piu' se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?' che per convinzione, visto che molti azzurri avrebbero voluto essere presenti. E io avevo rinunciato alle bandiere di partito per accogliere tutti''. C'erano anche Salvini (''sono contenta che dopo aver detto che non sarebbe sceso in piazza abbia cambiato idea'') e Toti: il possibile sostituto di FI? ''Va sicuramente messo qualche paletto nella coalizione ma dovra' essere ampia e inclusiva''.