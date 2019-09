OLIGARCHIE DOMINANO LA UE

mercoledì 11 settembre 2019''Il realismo e' il primo passo verso l'idealismo. L'Europa e' nei guai e bisogna guardare negli occhi la realta': gridare contro il populismo e il sovranismo e' inutile; e' necessario, invece, andare alla radice di quello che sta accadendo''. Andrew Spannaus, analista politico di origine statunitense, stabilitosi in Italia, ha presentato alla John Cabot University (JCU) di Roma, a cura dell'Istituto Guarini per gli Affari pubblici, l'ultimo suo libro. S'intitola Original Sins, Globalization, Populism and the Six Contradictions Facing the European Union (Mimesis International 2019, 86 pagine). ''I peccati originali - original sins - al centro del testo sono identificabili con i motivi alla base della trasformazione della Comunita' europea in Unione. La Ue e' nata per rispondere a nuove esigenze di pace, diritti umani, forza economica, rapporti con gli Usa, difesa comune, geopolitica. Ma poi, nella sostanza, gli interessi delle oligarchie hanno prevalso su quelli collettivi, dei popoli dei singoli stati - ha spiegato Spannaus -. Da qui le reazioni populiste, sovraniste e antisistema, che non potranno essere acquietate, per fare l'esempio italiano, con un governo in sintonia con la Commissione europea''. L'analista politico americano, autore, fra l'altro, del libro ''Perche' vince Trump'', che predisse la vittoria dell'attuale presidente, ha proseguito: ''Per superare le contraddizioni e i peccati originali dell'Ue, e' necessario rompere con gli errori del passato e ritornare alla sovranita' democratica delle nazioni, promuovendo il benessere comune, nell'ambito di una cooperazione sovranazionale, che non va esclusa, ovviamente''.