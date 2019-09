MERKEL ALLARMATA PER CRISI

mercoledì 11 settembre 2019BERLINO - L'arrivo della recessione in Germania produrrà come conseguenza anche il calo del gettito fiscale nelle casse dello stato. ''Dovremo fare i conti con minori introiti fiscali'' in Germania. E' quanto ha affermato Angela Merkel durante il suo discorso stamattina al Bundestag, riferendosi ai segnali di un rallentamento dell'economia tedesca. ''Rispetto al bilancio dovremo fare i conti con minori introiti fiscali per lo Stato'', ha detto la cancelliera, la quale pero' ha tenuto ad aggiungere che ''non c'e' mancanza di risorse per gli investimenti, per esempio nelle infrastrutture'', il problema e' che non vi sarebbero ''sufficienti capacita' di pianificazione''. Dunque sono necessarie un acceleramento delle procedure e una ulteriore semplificazione della burocrazia, ha spiegato Merkel. Ieri sera la cancelliera aveva ribadito che il governo tedesco manterra' fede al principio dello ''zero nero'', ossia l'assenza di deficit. Merkel ha anche aggiunto che l'obiettivo deve essere quello di ''eque condizioni di vita in Germania'', in presenza di ''sviluppi molto diversi'' tra loro nelle citta' e nelle campagne, una cosa per la quale ''dobbiamo trovare delle risposte''.