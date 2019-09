M5S: JOBS ACT VA BENE...

mercoledì 11 settembre 2019''Ho lavorato bene con la Lega, ma credo che non mi trovero' male con la sinistra'': lo dice a Il Messaggero la ministra 5 stelle del Lavoro, Nunzia Catalfo, chiamata a sostituire Luigi Di Maio, passato alla Farnesina, anche se non avra' da occuparsi dello sviluppo, quindi delle aziende. Quindi, spiega non mi assumero' l'onere delle crisi industriale ''ma avro' a che fare con la parte finale - dichiara ancora - quella dei licenziamenti e del collocamento dei lavoratori. Una sfida davvero bella''. Catalfo e' anche la madre del Reddito di cittadinanza, di cui e' stata la relatrice del provvedimento in Senato. Quindi il Reddito di cittadinanza ''non si tocca'' esordisce subito. Giu' le mani. Ma sul futuro del Reddito non si sente al momento di fare previsioni, ad esempio se verra' esteso o meno il bacino dei suoi utenti. E sull'esito di questo provvedimento dice solo: ''Ha avuto bisogno di tempi piu' lunghi per entrare a regime, ma arriveranno i risultati''. E anche se la Lega lo riteneva assistenzialismo puro, Catalfo sostiene invece che sia ''un'opportunita' e che d'ora in poi dovremo cercare il modo di farlo funzionare e parlare con il mondo del lavoro sempre di piu'''. Pero' il Reddito e' l'antitesi del Jobs Act renziano. Catalfo dice che ''non si puo' dire che il Jobs Act sia tutto sbagliato'' perche' ''bisogna essere lucidi e guardare la riforma nel suo complesso''. Questa mattina, la catalfo ha smentito l'intervista del Messaggero, ma il Messaggero ha replicato: c'è eccome, vuole risentirla?