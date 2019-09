CONZATTI DIMETTITI

mercoledì 11 settembre 2019''Dopo il voto al Senato apprendiamo che un parlamentare del Trentino, questa volta eletto in coalizione con la Lega, ha fatto una scelta di campo a favore del nuovo governo. La senatrice Conzatti ha infatti preso le distanze dalla coalizione grazie alla quale siede ora in Senato non partecipando al voto di fiducia al nuovo governo. Comunicando l'intenzione di riconsiderare la sua posizione parlamentare ha preso le distanze proprio dal partito che ha garantito la sua elezione - la Lega -, quei sovranisti di cui ora vuole essere attiva opposizione (appoggiando cosi' il Conte bis). Non rispettando le indicazioni di voto del suo gruppo parlamentare di appartenenza ha tradito quindi il mandato popolare che ha ricevuto dai Trentini che hanno avuto in De Gasperi un esempio di grande coerenza. Dato che nelle dichiarazioni la stessa senatrice Conzatti si riferisce all'esempio di De Gasperi, coerenza vorrebbe che si dimettesse per non apparire una traditrice del Trentino''. Lo scrivono in una nota i deputati trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto.