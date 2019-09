M5S: NO COL PD IN CALABRIA

mercoledì 11 settembre 2019Il senatore calabrese Nicola Morra (M5s) presidente della Commissione parlamentare antimafia ha ''escluso un possibile accordo elettorale con il Partito democratico per le prossime elezioni regionali in Calabria''. ''Non ci sono le condizioni, possiamo correre da soli'' ha aggiunto Morra ospite stamane su La7 nella trasmissione Coffee break. Sulla questione si allarga il fronte del 'no' dei pentastellati ad un possibile apparentamento con il Pd, ieri si e' espressa pubblicamente anche l'europarlamentare calabrese Laura Ferrara. I 'possibilisti' restano quindi tutti in casa 'dem' con una parte di esponenti, tra cui il consigliere regionale Carlo Guccione e il deputato Ernesto Magorno che lo hanno piu' volte auspicato e chi, come il governatore uscente Mario Oliverio ha aperto uno spiraglio a patto che si cancelli il decreto speciale sanita' in Calabria e si facciano le primarie. I sondaggi danno un ampio margine di vittoria al centrodestra anche nel caso di alleanza elettorale tra Pd e M5s.