GARAVAGLIA: GENTILONI? VICE

mercoledì 11 settembre 2019''Facciamo gli auguri a Gentiloni. A mio avviso e' stato un errore prendere il posto di sottosegretario di Dombrovskis, perche' questo e': Dombrovskis vice di Ursula, Gentiloni vice di Dombrovskis. E oltretutto agli affari economici. Innanzitutto non e' un ruolo di prima fascia, ma di seconda fascia. Ma poi, puo' anche mettere in imbarazzo perche', dovendo chiedere flessibilita' e avendo quella poltrona, e' un po' complicato andare a chiedere flessibilita' per te stesso. Forse era meglio un portafogli come l'industria o la concorrenza. Per difenderci dagli attacchi dei francesi perche' adesso Eni, Finmeccanica, Enel, diventano bocconi molto appetibili. Staremo a vedere''. Cosi' Massimo Garavaglia, deputato Lega, gia' viceministro al Mef, poco fa su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io.