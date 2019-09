GOVERNO SENZA MAGGIORANZA

mercoledì 11 settembre 2019La maggioranza giallorossa supera il banco di prova del Senato con 169 si', staccando di 8 voti la maggioranza assoluta, fissata a quota 161. Ma per soli due voti il Conte II non raggiunge l'obiettivo di sorpassare il Conte I: il precedente esecutivo aveva infatti ottenuto un anno fa 171 si'. E per i giallorossi c'è un serio problema al Senato: Pd-Leu-M5s non hanno la maggioranza, che e' di 161 voti, si fermano a quota 160 (o 159). Tutto è dipeso da tre senatori, uno Pd e due M5s. Si tratta del dem Matteo Richetti, che oggi ha lasciato il gruppo Pd per passare al Misto e dei pentastellati Gianluigi Paragone (anche lui astenuto) e Alfonso Ciampolillo, assente 'non giustificato' stando ai tabulati della votazione. Quindi, a meno di 24 ore dal voto al Senato, l'alleanza Pd-Leu-M5s non ha più i voti ed è appesa a quelli che fuori dal loro perimetro ieri hanno votato a favore, cioè i tre senatori a vita Mario Monti, Liliana Segre (che si dice preoccupata per il clima di odio ma anche speranzosa su un possibile ritorno ai valori democratici) e Elena Cattaneo. Hanno votato a favore anche due senatori del Maie, uno del Psi, uno dell'Union Valdotaine, Bressa e Casini del gruppo delle Autonomie e un ex M5s. Ma per il regolamento del Senato, in molte votazioni è indispensabile che il governo - da solo - abbia la maggioranza. Tempi cupi, per Conte.