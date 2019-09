20 SENATORI M5S PER L'USCITA

mercoledì 11 settembre 2019Le truppe parlamentari M5S sono organismi vivi e in evoluzione, ma non esattamente come immaginavano Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio quando dieci anni fa fondarono quella che in meno di due lustri era diventata la prima forza politica in Italia. Chi si ferma è perduto, però. E la regola vale anche tra i gialli che ora devono affrontare lo scoglio più duro: evitare che i dubbi come quelli espressi da Gianluigi Paragone e Mario Giarrusso (gli unici a uscire in chiaro) contagino anche gli altri malpancisti.Le 'voci di dentro' al Senato parlano di almeno una ventina di parlamentari che hanno votato la fiducia al Conte bis ''turandosi il naso'', come suggerì Indro Montanelli nel 1976, consigliando agli italiani di barrare il simbolo della Democrazia cristiana per evitare l'ascesa del Pci. L'espressione del compianto giornalista è riecheggiata spesso nei corridoi di Palazzo Madama, dietro le colonne o davanti alle porte degli uffici, tra quelli che - segretamente - rimpiangono l'accordo con la Lega e ce l'hanno a morte con Matteo Salvini per aver mandato tutto all'aria consegnandoli nelle mani del Partito democratico. O, peggio ancora, di Matteo Renzi, che in molti tra i Cinquestelle ritengono essere il vero regista di questo esecutivo.