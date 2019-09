FONTANA:CONTE, MANCA IL NORD

martedì 10 settembre 2019Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato, a margine della presentazione a Palazzo Pirelli della corsa ciclistica ''Tre Valli Varesine'', il discorso di ieri alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. ''Il discorso non mi ha convinto perche' c'era tutto e il contrario di tutto - ha ribadito il governatore lombardo - C'e' stato un assente che e' stato il Nord, che e' stato ricordato in un breve passaggio e addirittura in senso negativo''. ''Mi auguro che sia stata una dimenticanza, perche' nel libro dei sogni non ci si e' ricordato delle uniche cose necessarie per la parte piu' concreta del Paese che invece deve essere guardata con molta attenzione se non vogliamo che il resto del Paese vada a gambe all'aria'' ha precisato Fontana. Sulla questione dei sottosegretari che potrebbero essere invece dei nomi del Nord, Fontana ha affermato che: ''Io non ne faccio una questione di provenienza geografica delle persone che vanno ad occupare le varie caselle ma faccio un discorso di merito''. ''Mi preoccupa - ha concluso il presidente di Regione Lombardia - questo rinnovato spirito assistenzialistico con cui si vuole aiutare il Sud. Io credo che il Sud abbia bisogno di poter emergere per le sue capacita'. Bisogna lasciarlo libero e dargli la possibilita' di fare emergere quanto di positivo fa. Se noi continueremo con le politiche assistenziali non aiuteremo mai il Sud, ma gli faremo un peggior danno. Non lo si vuol capire''.