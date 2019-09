DE BENEDETTI AFFONDA CONTE

martedì 10 settembre 2019''Il Pd rischia di più da questa alleanza, ma è destinato a restare. Invece i 5 Stelle sono destinati a scomparire. Non credo nei partiti che non hanno un forte radicamento culturale''. Così Carlo De BENEDETTI, ospite di Otto e mezzo su La7 commenta la nuova maggioranza di governo M5S-Pd e il discorso programmatico del premier, Giuseppe Conte a cui la Camera ha appena votato la fiducia. ''Avevo trovato bellissimo il discorso di Giuseppe Conte al Senato lo scorso 20 agosto. Ma poi ho ritenuto inadeguato sedersi con il Pd dopo aver firmato tutti i decreti sicurezza, la Diciotti... Penso che lui sia un manager, non un politico. Gestisce la politica come se dovesse rispondere agli azionisti, che per lui sono il popolo. Non si e' mai visto un personaggio cosi' nella storia italiana, uno che governava con la Lega contro il Pd e in poche settimane con lo stesso entusiasmo governa contro la Lega e con il Pd. Ci vuole una capacita' di trasformismo notevole. Un vero record... Io credo che la maggioranza degli italiani voglia rimanere in Europa, e avremmo dovuto andare alle elezioni per scegliere. Invece così Salvini è ancora lì e continueremo a parlare di lui'', continua De BENEDETTI ipotizzando una durata del governo ''fino a che Renzi vuole che duri, perché controlla ancora molti parlamentari. I padri di questo esecutivo si chiamano Renzi e Grillo, e non mi sembra un grande albero genealogico. Renzi mi ha molto deluso. Credo che farà un partito da qui a tre mesi''.