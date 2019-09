CALDEROLI: FAREMO FILOTTO

lunedì 9 settembre 2019Elezioni regionali in Umbria, Calabria, Emilia Romagna, tre appuntamenti elettorali cruciali nel giro di quattro mesi da oggi, saranno molto più di un banco di prova per questo governo nato tra due partiti entrambi sconfitti alle elezioni Europee della scorsa primavera. ''Sono ancora piu' convinto di essere uscito dal Governo. Credo che la strada principale dovesse essere quella del ritorno al voto. Assistiamo a un rapporto contronatura tra due partiti che non c'entrano niente, ma che soprattutto fanno una maggioranza nel Palazzo anche se rappresentano a livello elettorale il 35% del Paese. Diceva Saverio Borrelli: 'resistere, resistere, resistere' e faremo resistenza''. Lo ha detto il leghista vice presidente del Senato Senato Roberto Calderoli intervistato su Radio Radio. Parlando poi delle prossime elezioni regionali ha aggiunto: ''In Umbria non ci sono i tempi per fare accordi tra PD-M5S, quindi sara' la prima Regione rossa a cadere. Io mi auguro che sara' proprio il famoso filotto a mandare a casa il Conte bis cosi' come fu per D'Alema''.