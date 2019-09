BELOTTI: ESPOSTO A ODG

lunedì 9 settembre 2019''Ho presentato un esposto all'ordine dei giornalisti chiedendo che vengano presi adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti del caporedattore di Radio 1 Rai Fabio Sanfilippo per palese violazione deontologica della Carta di Treviso che tutela i minori. Lo scorso 4 settembre, infatti, Sanfilippo sul proprio profilo Facebook non solo ha auspicato il suicidio del ministro Salvini, ma concludeva il suo delirante post con un ignobile riferimento alla figlia di sei anni dell'ex ministro''. Lo dichiara il deputato della Lega Daniele Belotti, firmatario dell'esposto. ''Considerato che l'Odg in passato ha sanzionato giornalisti per dichiarazioni dal tenore meno pesante e pericoloso rispetto a quanto espresso da Sanfilippo e che da un giornalista Rai ci si aspetterebbe maggiore attenzione nelle proprie esternazioni visto il delicato ruolo di servizio pubblico che svolge, chiediamo - prosegue - che vengano valutate dal Consiglio di Disciplina le ingiuriose dichiarazioni del giornalista Fabio Sanfilippo al fine di prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari''.