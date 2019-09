CONTE TRATTAVA IN SEGRETO

lunedì 9 settembre 2019Non e' una crisi che nasce l'8 agosto, quella che ha portato il leader della Lega, Matteo Salvini, a staccare la spina al governo gialloverde, sostiene Claudio Durigon, deputato legista, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus. ''Da tempo c'era Conte che trattava ai tavoli con Macron e Merkel - dice - Noi parlavano della flat tax e i 5 Stelle dicevano: con quali coperture, se non si puo' fare deficit? Quando invece prima avevano festeggiato sul balcone il 2,4 per cento di deficit. Ora loro faranno questa finanziaria in accordo con l'Europa, ma non penso possano andare avanti a lungo. Penso che nominare Gentiloni in Europa per il M5s significhi ingoiare un grosso rospo. Il Pd non e' di Zingaretti, ma di Renzi che governa i suoi parlamentari. Se loro pensano di togliere decreto sicurezza, quota 100 e pace fiscale daremo battaglia in Commissione''.