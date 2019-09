UE: TRE DENARI A GENTILONI

venerdì 6 settembre 2019Gentiloni commissario europeo? Bisogna chiedere a Di Maio se va bene. Fino a poco tempo fa il neo ministro degli Esteri lo definiva ''ex ministro del governo Renzi, presidente del Consiglio, traditore dell'Italia e ora lo ha nominato Commissario europeo. Un po' particolare come posizione''. Cosi' il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste a margine di un convegno. Quanto peso l'Ue potra' avere sul Conte bis? Per Fedriga la domanda da porsi e' invece ''capire quanto questo governo incidera' sull'Unione europea. Penso molto poco perche' si tratta di un esecutivo teleguidato da Berlino e da Parigi. Lo hanno detto esplicitamente. L'endorsement della Merkel che chiama Gentiloni neo commissario Ue sollecitandolo di fare presto per non far vincere i sovranisti e l'endorsement arrivato dalla governatrice della Bce in merito all'indicazione del ministro dell'Economia italiano e' qualcosa di imbarazzante per un Paese democratico e sovrano''. C'è anche da sottolineare che a Gentiloni verrebbe dato, secondo il Financial Times sempre molto bene informato, il ruolo di commissario alla concorrenza, uno dei meno rilevanti in assoluto. In pratica, il governo Pd-Leu-M5s ha venduto l'Italia per un piatto di lenticchie.