PD:BENETTON RESTANO M5S TACE

venerdì 6 settembre 2019''Da commissario alla ricostruzione post-sisma ho visto da vicino quanto sia difficile tenere insieme efficienza e qualita' delle opere pubbliche. Cio' detto qui ostacoli politici ai cantieri non ce ne saranno piu'''. E' quanto afferma in una intervista a ''La Stampa'' Paola De Micheli, neo ministro delle Infrastrutture. E' contraria anche a rivedere il progetto della Gronda di Genova? ''Sono contraria alla cosiddetta mini-Gronda, perche' significherebbe perdere almeno altri sei anni attorno ad un progetto pronto. Non vedo problemi tecnici insuperabili, anche se quel dossier rientra nel tema piu' generale della revisione delle concessioni''. Non ci sara' dunque nessuna revoca della concessione ad Autostrade, come promettevano i Cinque Stelle. ''Nel programma di governo c'e' scritta una parola precisa e molto diversa: revisione. Dobbiamo rafforzare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per gli utenti''. Quanto al ponte Morandi, ''saro' presto a Genova per rendermi conto di persona della situazione. Garantiremo tutto il supporto necessario per concludere l'opera e per il sostegno alle persone che hanno avuto danni''. In merito invece alla crisi di Alitalia, siamo alla sesta proroga, l'azienda perde un milione al giorno e a breve finiranno anche i soldi del prestito-ponte. ''Il caso e' soprattutto nelle mani del collega Stefano Patuanelli. Lui sa che puo' contare sul mio sostegno perche' Alitalia abbia un socio del settore con una quota significativa. Penso poi che l'impegno di Ferrovie in Alitalia non la debba indebolire e distrarre dal suo lavoro, che e' quello di garantire un servizio sicuro e di qualita' per i viaggiatori e i pendolari''.