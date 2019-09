MERKEL RINGRAZIA CAMERIERE

giovedì 5 settembre 2019''Mi congratulo di cuore con Lei per la nuova nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica italiana'', premette la cancelliera nel messaggio. ''Per tutti gli incombenti compiti del Suo Governo, le auguro una buona riuscita, una mano sempre felice e grande successo'', conclude il testo usando un'espressione (viel Erfolg, letteralmente: tanto successo) traducibile anche con ''buona fortuna''. ''L'amicizia fra Italia e Germania cresciuta nei decenni viene sostenuta da numerosi stretti rapporti fra le cittadine e i cittadini dei nostri Paesi'', premette Merkel. Questa amicizia ''trova la propria espressione in una collaborazione piena di fiducia e in uno scambio intenso. Ci legano storia e cultura comuni come anche comuni valori e l'impegno per l'Unione europea per il bene delle cittadine e dei cittadini'', ha scritto ancora la cancelliera aggiungendo, prima di inviare ''cordiali saluti'': ''mi rallegro per nostri ulteriori incontri personali''. Firmato: Angela Merkel