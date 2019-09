PD-LEU-M5S CONTRO IL FRIULI

giovedì 5 settembre 2019Il Cdm, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il comunicato del Cdm. Si tratta della legge n. 9 del 08/07/2019, ''Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale'', in quanto ''numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione''. Tra le motivazioni si legge che ''talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie'' Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale del Friuli Venezia Giulia perche' ''numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione. In particolare: alcune norme - a quanto rende noto il comunicato stampa del Cdm - violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i principi di cui all'articolo 3 della Costituzione e in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma lettera b) della Costituzione. Ecco già le prime azioni contro le Regioni governate dal centrodestra a trazione Lega da parte del governo rosso.