C'E' UN'ALTRA MAGGIORANZA

giovedì 5 settembre 2019''A Roma sono campioni di liturgie, che pero' non tengono conto della vita reale e delle difficolta' affrontate quotidianamente cittadini lombardi ad esempio, che non hanno campanelle per dare inizio alle loro giornate di lavoro''. Il presidente lombardo Attilio Fontana commenta cosi' in diretta televisiva al Tgcom la cerimonia di giuramento del secondo governo Conte. Per Fontana, un Governo lontano dalla realta' e dalla percezione della gente. A tal proposito il governatore riflette sulla scelta del presidente della Repubblica nell'affidare l'incarico. ''È vero che l'Italia e' un paese parlamentare- sottolinea Fontana- ma e' altrettanto vero che ci sono una serie di considerazioni che non sono state fatte da me, ma da uno dei nostri padri costituenti, Costantino Mortati, il quale ha dichiarato che nella decisione che il presidente della Repubblica deve prendere per far partire un nuovo Governo deve anche tener conto di quello che e' un sentimento popolare''. Insomma, il Capo dello Stato, ''non puo' fare un discorso esclusivamente parlamentare, ma dovrebbe anche rendersi conto, se e' possibile, se dalle elezioni che hanno formato il Parlamento nel frattempo e' cambiato qualcosa nell'opinione pubblica ed e' cambiato qualcosa nel sentimento della gente''. E qualcosa per Fontana, dal 4 marzo 2018, e' evidentemente cambiato. ''Mi sembrerebbe di dire senza ombra di smentita che le elezioni europee abbiano dimostrato il fatto che si e' invertito il sentimento popolare rispetto alle elezioni quindi su questo aspetto credo si dia dovuta fare qualche considerazione in piu'. In sostanza il sentimento popolare ha dimostrato di essere ben in grado di trovare un'altra maggioranza''.