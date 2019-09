DE MICHELI MINISTRA MACERIE

giovedì 5 settembre 2019''Anci Marche non conosce vergogna: il presidente Mangialardi, sindaco PD di Senigallia, non parla certo a nome dei sindaci quando afferma di confidare in Paola De Micheli per accogliere le istanze di ricostruzione del Centro Italia. È la stessa De Micheli che, due giorni prima della scadenza del suo incarico di commissario alla ricostruzione, con l'ordinanza 63 ha delegato tutte le competenze piu' significative alle 4 regioni PD creando un caos burocratico senza uguali? La stessa De Micheli che in foto diffuse a manciate ha posato piu' volte la prima pietra dello stesso edificio pur sapendo che non si sarebbero potuti avviare i lavori per un insuperabile vincolo Mibac? In un governo che parla di rifiuti zero come pretesto per pronunciare ulteriori no ai termovalorizzatori e a opere utili per lo sviluppo del Paese, al MIT portera' tutta l'esperienza fatta sulle strade del cratere percorse in lungo e in largo per tagliare nastri, stringere mani, distribuire pani e pesci con un solo obiettivo: propaganda elettorale, quei voti che non e' riuscita a far prendere al suo PD nel cratere, tanto era il fallimento della ricostruzione che, e' noto a tutti, e' stata male impostata dal PD con il dl 189 all'indomani della scossa del 2016. Siamo preoccupati al pensiero che qualcuno voglia affidare il cratere a chi da Commissario, come del resto Errani che l'ha preceduta, non era riuscita nemmeno a far fare uno straccio di piano decente per rimuovere una carriola di macerie''. Lo dichiara Paolo Arrigoni, Senatore della Lega.