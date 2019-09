FONTANA: GOVERNO SENZA NORD

giovedì 5 settembre 2019MILANO - Le ''premesse'' del governo giallorosso ''non sono le piu' positive per quanto riguarda la Regione che amministro e le proposte che stavamo portando avanti, sia per quanto riguarda l'Autonomia sia per le tante questioni che abbiamo sollecitato che si riferiscono al Nord''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Tgcom24. ''Che ci siano dei problemi e' evidente dal fatto che anche un rappresentante del centrosinistra, come il sindaco di Milano Beppe Sala, ha mosso delle preoccupazioni e delle obiezioni a questo governo'' ha constatato Fontana. ''Se il Nord come tutti dicono e' la locomotiva del Paese, ha bisogno di carbone per andare. Purtroppo in questo momento non si stanno facendo politiche che vadano nella direzione di far superare al Nord le difficolta' che in questo momento sta affrontando. Quindi al momento siamo molto preoccupati, perche' vediamo un governo che non ha minimamente preso in considerazione questi problemi'', ha commentato il governatore leghista. ''Di questo governo - ha concluso - fanno parte molte persone che si sono schierate in quella sorta di guerra 'Nord contro Sud' che e' la cosa piu' deleteria che si potesse innescare. Vedremo con attenzione quello che succedera' nel concreto, con qualche preoccupazione che e' condivisa con altri amministratori locali''.