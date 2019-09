ZAIA: PD-M5S ERA GIA' PRONTO

giovedì 5 settembre 2019''Quella tra Movimento 5 stelle e Pd non e' un' alleanza. E' un abbraccio mortale che nasce passionale. Oltre che la prova provata di quello che abbiamo sempre detto''. Lo sostiene, in una intervista al Corriere della Sera, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che sul risultato della piattaforma Rousseau, il 79,3% di si' al governo, osserva: ''E' il richiamo della foresta''. ''Il voto di Rousseau - spiega - non e' affatto insignificante. Se diamo per scontato che sia reale, e che sia un buon campione del Movimento, viene fuori che quattro militanti su cinque sono tornati all' ovile. E cioe' a sinistra. Lo hanno fatto senza struggimenti e senza sofferenza: semplicemente hanno detto si' al Pd con passione. Il che prova quello che noi diciamo''. E cioe', aggiunge, che ci fosse un 'complotto' contro Matteo Salvini e la Lega. ''Ma si' - afferma -. Salvini ha fatto bene e tutti i dubbi sul timing della crisi sono spazzati via da questo voto: loro l' accordo con il Pd l' avrebbero fatto. Soltanto, se io fossi un dirigente stellato, qualche problema me lo porrei''.