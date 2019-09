CONFINDUSTRIA:CONTE BALLISTA

giovedì 5 settembre 2019''Come industriali siamo abituati a giudicare dai fatti e non stacchiamo nessuna cambiale in bianco. Di certo appare singolare che questo governo sia formato da due forze politiche che finora non hanno mai condiviso alcun progetto comune''. Lo afferma, in una intervista alla Stampa, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, scettico sul governo Conte bis. ''E' un governo che nasce in un momento delicato - spiega Bonometti -, alla vigilia di una legge di Bilancio importante, con tanti problemi aperti. Come industriali, pero', lanciamo un allarme: non si sente parlare di lavoro e di impresa. E' preoccupante. Non vorremmo che 5 Stelle e Pd si ritrovassero d' accordo unicamente sull'ostilita' verso il mondo delle imprese che da sempre contraddistingue sinistra e populisti''. Alla domanda se rimpiange il governo gialloverde, risponde: ''Nessuna nostalgia per quell' esecutivo, che non ha fatto nulla di buono per le imprese e, in alcuni casi, ha peggiorato la situazione. Ci preoccupa il fatto che il presidente del consiglio sia lo stesso che, dicendo di voler sostenere la crescita, ha avallato provvedimenti come decreto dignita', reddito di cittadinanza e quota 100. Il risultato? Sono 5 mesi che la produzione in Italia e' ferma, gli investimenti sono bloccati, la cassa integrazione dilaga. Conte, quando parlava di ''anno bellissimo'', diceva bugie''.