DI MAIO MINISTRO ESTERI

mercoledì 4 settembre 2019Luigi Di Maio approda al ministero degli Esteri e sara' cosi' il piu' giovane e impreparato per l'incarico ministro della storia della Repubblica in questo dicastero, a soli 33 anni e senza parlare l'inglese. Il capo politico del Movimento 5 stelle ha ricoperto l'incarico di vicepremier, insieme a Matteo Salvini, nel precedente governo giallo-verde e ha guidato due ministeri chiave Lavoro e Sviluppo economico nello stesso esecutivo Conte. Tra le sue riforme di bandiera il reddito di cittadinanza, il decreto Dignita' e l'avvio della discussione sul salario minimo. Nato ad Avellino, ma residente a Pomigliano d'Arco, il 6 luglio del 1986, rappresenta il volto pragmatico di M5s, in passato spesso contrapposto alle posizioni piu' integraliste dell'ala ortodossa. Ma nonostante alcuni periodi di grande difficolta' - in primis la storia della mail sull'iscrizione nel registro degli indagati dell'assessore all'ambiente a Roma, Paola Muraro nel settembre 2016 e che Di Maio disse di aver interpretato male - il giovane campano alla fine e' stato sempre sostenuto dal Garante Beppe Grillo e da Davide Casaleggio. Di Maio e' stato eletto dalla rete con 30.936 voti (l'82% dei votanti) candidato premier e capo politico del Movimento pentastellato il 23 settembre 2017 in occasione della kermesse grillina a Rimini. Con lui, di fatto, il Movimento ha cambiato pelle: molti poteri sono accentrati nelle sue mani e le decisioni, che nella Fase 1 del Movimento, venivano prese dalla Rete e dalle assemblee, adesso vengono prese direttamente da Di Maio.